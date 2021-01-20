Кабинет министров берет в управление НАЭК «Энергоатом», «Укргидроэнерго», Нижнеднестровскую ГЭС, ГП «Теплоэлектроцентраль-2 «ЭСХАР», «Калушскую ТЭЦ-нова», «Лисичанскую ТЭЦ», поручает подготовить решение о передаче Минэнерго «Укрэнерго», «Магистральные газопроводы Украины» (МГУ) и «Оператора рынка».

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства в среду, передает Интерфакс-Украина.

«По поручению президента «Энергоатом», «Укргидроэнерго», «Нижнеднестровскя ГЭС» и три ТЕЦ непосредственно перейдут к Кабинету министров. В то же время министерства экономики, финансов и энергетики подготовят решения о передаче «Укрэнерго», «Магистральных газопроводов Украины» и «Оператора рынка» Министерству энергетики», – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что это очень важное решение, которое будет способствовать интеграции Украины в европейские энергорынки.

Как сообщалось, Кабмин планировал закрепить за собой функции по управлению НАЭК «Энергоатом» и ЧАО «Укргидроэнерго», а также обязать министерства экономики, энергетики и финансов подать на его рассмотрение проект распоряжения о передаче Минэнерго функций по управлению «Укрэнерго».

Соответствующий проект распоряжения был включен в повестку дня заседания правительства в среду.

Согласно проекту распоряжения, за Кабмином также планировалось закрепить функции управления «ЧАО «Нижнеднестровскя ГЭС» и целостными имущественными комплексами ГП «Теплоэлектроцентраль-2 «ЭСХАР», «Калушская ТЭЦ-нова», «Лисичанская ТЭЦ», а также передать из сферы управления Минэнерго в сферу управления Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства ЦИК ГП «Укринтерэнерго».

Кроме подготовки проекта решения о передаче в управление Минэнерго ЧАО «Укрэнерго», правительство намеревалось обязать министерства экономики, энергетики и финансов подготовить решение о передаче Минэнерго АО «МГУ».

Вместе с тем планируется подготовка указанными министерствами решения об определении Минэнерго органом, уполномоченным управлять госимуществом газотранспортной системы, не подлежащим приватизации и использующимся в процессе транспортировки газа магистральными трубопроводами согласно перечню, закрепленному распоряжением № 1087 от 15 ноября 2019 года.

Предусматривается также передать Минэнерго госимущество «Укрэнерго», не вошедшего в уставный фонд компании.

Согласно пояснительной записке к проекту сказано: он разработан по результатам совещания 30 декабря 2020 года у премьер-министра относительно оптимизации управления гособъектами в топливо-энергетическом комплексе и учитывает требование Третьего энергопакета относительно разделения функций управления операторами системы передачи и производителями/добытчиками электроэнергии/газа.

МГУ принадлежит 100% ООО «Оператор ГТС Украины», сформированном в результате анбандлинга НАК «Нафтогаз Украины». Управляется Министерством финансов Украины, так же как и «Укрэнерго».