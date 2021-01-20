Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что боевики ОРДЛО передадут через посредника девять незаконно удерживаемых лиц.

Об этом она заявила во время брифинга на КПВВ «Золотое» в Луганской области, сообщает «Украинская правда».

«На сегодняшний день я опираюсь на то, что будет передача тех, которые незаконно содержались в так называемых «ЛНР», «ДНР». Известно, что оттуда доставлены в следственный изолятор в Луганске три человека, которых готовят на передачу, и в Донецке в СИЗО шесть человек. Их сейчас кормят, моют, дают им медицинскую помощь, приводят в соответствующий вид. И я думаю, что сегодня вечером (20 января) или завтра утром (21 января) их передадут через такой маршрут Луганск, Донецк - Ростов-на-Дону - Минск - Киев. То есть, мы в ожидании», – сказала она.

Денисова отметила, что больше никакой информации, в том числе и имена этих людей, она не может предоставить.