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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что боевики ОРДЛО передадут через посредника девять незаконно удерживаемых лиц.

Об этом она заявила во время брифинга на КПВВ «Золотое» в Луганской области, сообщает «Украинская правда».

«На сегодняшний день я опираюсь на то, что будет передача тех, которые незаконно содержались в так называемых «ЛНР», «ДНР». Известно, что оттуда доставлены в следственный изолятор в Луганске три человека, которых готовят на передачу, и в Донецке в СИЗО шесть человек. Их сейчас кормят, моют, дают им медицинскую помощь, приводят в соответствующий вид.  И я думаю, что сегодня вечером (20 января) или завтра утром (21 января) их передадут через такой маршрут Луганск, Донецк - Ростов-на-Дону - Минск - Киев.  То есть, мы в ожидании», – сказала она.

Денисова отметила, что больше никакой информации, в том числе и имена этих людей, она не может предоставить.
ForUm

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