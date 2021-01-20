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На электронный адрес полиции поступило сообщение о том, что 186 детских садов и учебно-воспитательных комплексов в Одессе заминированы, сообщила пресс-служба облглавка.

Для проверки информации на место направлены следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники, кинологи и спасатели.

Напомним, 13 января  неизвестный сообщил о минировании 26 детских садов в Приморском, Малиновском и Суворовском районах города, Малиновского районного суду Одессы и здания Одесской областной прокуратуры.

15 января в городе «заминировали» 185 детсадов.
ForUm

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