Николай Тарасов, которому сегодня должны вынести приговор по обвинению в убийстве, попытке изнасилования и надругательстве над телом 11-летней жительницы Ивановки Дарьи Лукьяненко совершил попытку самоубийства в зале Раздельнянского районного суда Одесской области.

Как сообщает «Думская», перед началом заседания мужчина заявил, что не убивал.

«Сегодня я умру и поставлю точку, я, а не суд», — сказал он и начал резать себе шею каким-то острым предметом.

Полиция успела его скрутить.

Напомним, тело 11-летней Дарьи, которая пропала 13 июня 2019, нашли через шесть дней в выгребной яме частного дома подсудимого, расположенного рядом с местом, где девочка исчезла.

По данным следствия, мужчина готовил изнасилование малолетней девочки с апреля. При этом речь шла не конкретно о Даше, а о любом понравившемся ему ребенке.

Незадолго до совершения преступления он зашел на рынок, где работает его мать и мать девочки, и взял у последней товар. В этот момент он увидел Дарью и задумал ее изнасиловать.

«Он вышел с рынка за четыре минуты до того, как вышла потерпевшая, — рассказал начальник ГУНП Олег Бех. — Пришел к себе во двор, дождался ребенка, который шел в танцевальный кружок, затащил в дом, где попытался раздеть и изнасиловать. Получив отпор, он ее придушил и нанес телесные повреждения острым предметом — шилом или ножом (эти ранения и привели к смерти, — ред.). Потом связал ноги, надел на голову кулек, замотал кулек скотчем, привязал к ногам камни и бросил в отверстие уличного туалета».



Тарасова увезли в больницу для оказания медицинской помощи.

По словам бабушки убитой девочки Екатерины Лукьяненко, на одном из закрытых заседаний Тарасов сообщил, что в совершении преступления ему помогали родители.

Кроме того, она считает, что попытка самоубийства — это игра на камеры и очередная попытка затянуть заседание. Такое же мнение и высказал адвокат потерпевших.



После оказания помощи в больнице Тарасова привезли обратно. Особое внимание конвой уделил обыску обвиняемого. Его попросили держать руки на видном месте. Часть работников СМИ из зала удалили — оставили только операторов.

Бабушка убитой сказала, что если Тарасова приговорят не к пожизненному, то с ним расправятся даже через двадцать лет.

К слову, родители обвиняемого по-прежнему живут в Ивановке, но торговать им на рынке не дают. Отец Тарасова торгует на дому, продает мебель. В поселке им объявили настоящий бойкот.

Сам Тарасов ранее жаловался, что в СИЗО ему поступают угрозы жизни от других арестантов. Поэтому его держат в отдельной камере. Впрочем, кто-то ему явно помогал с воли: истощенным мужчина не выглядит.

Родителей Тарасова проверяли на детекторе лжи. Детектор, по информации источников «Думской» в полиции, показал, что они знали об убийстве еще в его день совершения. Но доказательством для суда этот метод не является, поэтому к ответственности их не привлекают.

Обвиняемого приговорили к 15 годам лишения свободы. Коллегия судей признала мужчину виновным в похищении ребенка, убийстве и покушении на изнасилование (ч.2 ст.146, ч.2 ст.15 ч.4 ст.152, п 2, 9, ч.2 ст.115 УК Украины). Пункт о надругательстве над телом сняли (часть 1 ст. 197 УК): служители Фемиды сочли это попыткой скрыть следы преступления.

Кроме того, он должен будет выплатить потерпевшей стороне 800 тысяч гривен компенсации морального и материального ущерба (в гражданском иске, заявленном в рамках уголовного процесса, была сумма 100 млн грн). Адвокат потерпевших заявил, что эти деньги будут переданы детям-сиротам.

Потерпевшие намерены обжаловать приговор в апелляции. Скорее всего, также поступит и обвинение, которое просило для Тарасова пожизненного заключения.

После вступления приговора в силу (если вторая инстанция его не отменит) срок наказания будет исчисляться с момента задержания Николая Тарасова — с 20 июня 2019 года.