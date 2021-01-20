также в разделеОбщество
Кабмин хочет, чтобы закупками централизованно занимались «Лекарства Украины» 12
В Одессе неизвестный обстрелял детсад 10
Суд оставил Микитася под арестом 10
Степанов объяснил, почему поставлять вакцину от Sinovac будет «Лекхим» 30
Кабмин на 20% повысил зарплаты учителям 89
СБУ задержала военного, торговавшего пластидом 12
Тупицкий написал письмо Венедиктовой на 10 страниц 15
Большинство украинцев не готовы вакцинироваться даже бесплатно 19
Полиция начала штрафовать водителей «евроблях» 26
Суд вынес приговоры участникам беспорядков в Новых Санжарах 16
В Карпатах прогнозируют метели и лавины 11
СМИ: В ОРДО хотят сделать граждан с паспортами Украины вне закона 59
В российской «Лиге смеха» будут участвовать команды из ОРДО, Крыма и материковой Украины 29
«Преступные» ВСУ: Нацсовет проверит телеканал «НАШ» 57
В Украине 4383 новых случая COVID-19, выздоровлений – втрое больше 18
19 января. Картина дня 19
«Квартал 95» прокомментировал продажу франшизы «Лиги смеха» российскому каналу 75
Sinovac назвала условие повышения эффективности своей вакцины 34

Николай Тарасов, которому сегодня должны вынести приговор по обвинению в убийстве, попытке изнасилования и надругательстве над телом 11-летней жительницы Ивановки Дарьи Лукьяненко совершил попытку самоубийства в зале Раздельнянского районного суда Одесской области.

Как сообщает «Думская», перед началом заседания мужчина заявил, что не убивал.

«Сегодня я умру и поставлю точку, я, а не суд», — сказал он и начал резать себе шею каким-то острым предметом.

Полиция успела его скрутить.

Напомним, тело 11-летней Дарьи, которая пропала 13 июня 2019, нашли через шесть дней в выгребной яме частного дома подсудимого, расположенного рядом с местом, где девочка исчезла.

 

 

По данным следствия, мужчина готовил изнасилование малолетней девочки с апреля. При этом речь шла не конкретно о Даше, а о любом понравившемся ему ребенке.

Незадолго до совершения преступления он зашел на рынок, где работает его мать и мать девочки, и взял у последней товар. В этот момент он увидел Дарью и задумал ее изнасиловать.

«Он вышел с рынка за четыре минуты до того, как вышла потерпевшая, — рассказал начальник ГУНП Олег Бех. — Пришел к себе во двор, дождался ребенка, который шел в танцевальный кружок, затащил в дом, где попытался раздеть и изнасиловать. Получив отпор, он ее придушил и нанес телесные повреждения острым предметом — шилом или ножом (эти ранения и привели к смерти, — ред.). Потом связал ноги, надел на голову кулек, замотал кулек скотчем, привязал к ногам камни и бросил в отверстие уличного туалета».  


Тарасова увезли в больницу для оказания медицинской помощи.

По словам бабушки убитой девочки Екатерины Лукьяненко, на одном из закрытых заседаний Тарасов сообщил, что в совершении преступления ему помогали родители.

Кроме того, она считает, что попытка самоубийства — это игра на камеры и очередная попытка затянуть заседание. Такое же мнение и высказал адвокат потерпевших.


После оказания помощи в больнице Тарасова привезли обратно. Особое внимание конвой уделил обыску обвиняемого. Его попросили держать руки на видном месте. Часть работников СМИ из зала удалили — оставили только операторов.

Бабушка убитой сказала, что если Тарасова приговорят не к пожизненному, то с ним расправятся даже через двадцать лет.

К слову, родители обвиняемого по-прежнему живут в Ивановке, но торговать им на рынке не дают. Отец Тарасова торгует на дому, продает мебель. В поселке им объявили настоящий бойкот.

Сам Тарасов ранее жаловался, что в СИЗО ему поступают угрозы жизни от других арестантов. Поэтому его держат в отдельной камере. Впрочем, кто-то ему явно помогал с воли: истощенным мужчина не выглядит.

Родителей Тарасова проверяли на детекторе лжи. Детектор, по информации источников «Думской» в полиции, показал, что они знали об убийстве еще в его день совершения. Но доказательством для суда этот метод не является, поэтому к ответственности их не привлекают.

Обвиняемого приговорили к 15 годам лишения свободы. Коллегия судей признала мужчину виновным в похищении ребенка, убийстве и покушении на изнасилование (ч.2 ст.146, ч.2 ст.15 ч.4 ст.152, п 2, 9, ч.2 ст.115 УК Украины). Пункт о надругательстве над телом сняли (часть 1 ст. 197 УК): служители Фемиды сочли это попыткой скрыть следы преступления.

Кроме того, он должен будет выплатить потерпевшей стороне 800 тысяч гривен компенсации морального и материального ущерба (в гражданском иске, заявленном в рамках уголовного процесса, была сумма 100 млн грн). Адвокат потерпевших заявил, что эти деньги будут переданы детям-сиротам.

Потерпевшие намерены обжаловать приговор в апелляции. Скорее всего, также поступит и обвинение, которое просило для Тарасова пожизненного заключения.

После вступления приговора в силу (если вторая инстанция его не отменит) срок наказания будет исчисляться с момента задержания Николая Тарасова — с 20 июня 2019 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
19
Теги