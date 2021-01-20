Боевики «ДНР» намерены лишить гражданских и имущественных прав донецких граждан Украины, которые не примут или не будут иметь шансов принять паспорта «ДНР».

Об этом сообщает издание «Спектр» со ссылкой на окружение главаря боевиков ОРДО Дениса Пушилина.

Эти меры могут затронуть от полутора до двух миллионов человек.

Сообщается, что в этом месяце в Донецке проходят обсуждения документа о «гражданстве ДНР». Бумага написана на основе так называемого «закона о гражданстве» непризнанной республики Абхазия.

«Предполагается, что этот закон ограничит владельцев паспортов Украины с донецкой пропиской в праве продажи собственных квартир и домов, покупки любой недвижимости и занятии предпринимательской деятельностью. Граждане Украины с паспортами с местной пропиской с годами должны стать на улицах Ясиноватой, Макеевки и Донецка подозрительными персонами, своеобразными иностранцами — при проверке документов их смогут подвергать аресту до 30 суток без предъявления какого-либо обвинения, «до выяснения личности», - отмечается в публикации.

К 2025 году единственным документом, который будет защищать здешнего человека, должен стать паспорт «гражданина ДНР». Проживающие на подконтрольной Киеву территории Украины владельцы украинских паспортов, которым откажут в получении паспорта «ДНР» в Донецке, потеряют право совершать сделки, заниматься предпринимательской деятельностью и превратятся во владельцев документов, выданным «враждебным государством». Соответственно и достоверно установить личность по этим документам, по логике местных силовиков, невозможно. Отсюда, как говорят источники «Спектра», их требование о включении в законопроект о гражданстве нормы о возможности применять задержание в тридцать суток для владельцев украинских паспортов, которые покажутся конкретному патрулю подозрительными.

На данный момент паспорта «ДНР» имеет не менее 15% населения. Официальная статистика недоступна, но тех, кто получил гражданство РФ (а без паспорта ДНР это невозможно) примерно столько.