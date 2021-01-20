Столичная власть намерена возобновить обучение во всех школах города с 25 января, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Он напомнил, что неоднократно обращался к правительству по восстановлению обучения в младшей школе.

«Это улучшит и процесс обучения учащихся младших классов, и позволит их родителям работать. Учитывая, что строгий карантин завершается в конце этой недели, правительство должно принять решение, как дальше будут учиться школьники. Столичная власть настроена возобновить с 25 января обучение во всех школах города, - подчеркнул мэр. - К привычному учебному процессу вернется начальная школа - с первого по четвертый класс. И должны вернуться за парты ученики старших, особенно выпускных, классов. Чтобы должным образом подготовиться к аттестации, ВНО и вступительной кампании в высшие учебные заведения», - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что механизм изменений в учебный процесс в столице отработан. И в случае необходимости, если эпидемиологическая ситуация ухудшится, будет применена смешанная система обучения, когда на дистанционное обучение отправлять не всех школьников.

Мэр отметил, что столичные садики продолжают работать в обычном режиме. На карантин закрыто одно учреждение дошкольного образования – в Шевченковском районе. Также из выявленных случаев вируса временно закрыты 39 групп в 36 садиках. Наполненность детей в детских садах Киева – более 40 процентов.