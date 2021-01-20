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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проведет мониторинг телеканала «Наш» в связи с высказываниями экс-нардепа Елены Бондаренко о «преступных» Вооруженных силах Украины в его эфире.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу медиарегулятора.

«Будет проведен мониторинг эфира канала за 15 января. Сейчас он изучается соответствующим управлением. На ближайшее заседание готовятся материалы, чтобы их рассмотреть. Заседание запланировано на 28 января», - отметили в Национальном совете.

Ранее партия «Европейская Солидарность» обратилась в СБУ и к Национальному регулятору телерадиовещания с требованием «немедленно отреагировать на пропаганду терроризма в эфире телеканала «Наш».

В заявлении «ЕС» говорится о том, что «телеканал регулярно продвигает в своих эфирах спикеров, которые занимаются нескрываемой антиукраинской пропагандой, однако все возможные пределы телеканал перешел, распространив слова одиозного деятеля, союзника Януковича Елены Бондаренко, которая назвала Вооруженные силы Украины «преступниками».

В «ЕС» убеждены, что подобные высказывания не просто недопустимы, они являются частью российской гибридной войны против Украины, подрывают ее безопасность и обороноспособность.
ForUm

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