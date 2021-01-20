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Готовы прививаться от коронавируса, если вакцина будет доступна в аптеках – 39% украинцев, не готовы – 56%. При условии, что прививка будет бесплатной, готовы вакцинироваться – 43% (не готовы - 52%), свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

Поддержка бесплатной вакцинации в динамике упала (в ноябре бесплатные прививки поддерживали 55%). Зато количество тех, кто готов привиться платной вакциной, несколько возросла.

Противников вакцинации относительно больше среди представителей средней возрастной группы (30-49 лет), женщин, жителей малых городов и тех, кто не боится заболеть.
ForUm

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