также в разделеОбщество
Большинство украинцев не готовы вакцинироваться даже бесплатно 10
Полиция начала штрафовать водителей «евроблях» 13
Суд вынес приговоры участникам беспорядков в Новых Санжарах 7
В Карпатах прогнозируют метели и лавины 10
СМИ: В ОРДО хотят сделать граждан с паспортами Украины вне закона 21
В российской «Лиге смеха» будут участвовать команды из ОРДО, Крыма и материковой Украины 22
«Преступные» ВСУ: Нацсовет проверит телеканал «НАШ» 36
19 января. Картина дня 17
«Квартал 95» прокомментировал продажу франшизы «Лиги смеха» российскому каналу 61
Sinovac назвала условие повышения эффективности своей вакцины 25
В Сумах военного-контрактника задержали за торговлю взрывчаткой 9
Ученые назвали опасность от многодневного ношения одноразовой маски 22
ВОЗ: COVID-19 может стать сезонным заболеванием 11
На Закарпатье отменили решение о функционировании региональных языков 29
Суд отказался отменить выговор Сологубу 9
Следователь полиции за 140 тысяч пытался «отмазать» виновника смертельного ДТП 11
АМКУ открыл дела против 6 газсбытов 25
Чиновник Госгеокадастра получил 9 лет тюрьмы за аферу с землей 7

В Украине по состоянию на 20 января зафиксировано 4383 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализированы 2011 человек, 212 летальных случаев и 14 501 человек выздоровел.

За сутки провели 45 790 тестирований (в том числе методом ПЦР - 26792, методом ИФА - 18998).

За все время пандемии в Украине заболели 1172038 человек; выздоровели 900749; летальных случаев - 21258; проведено ПЦР-тестов - 6009914.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (606), Запорожской (423), Харьковской (335), Киевской (226) и Одесской (223) областях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги