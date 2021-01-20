Президент Владимир Зеленский поручил заместителю руководителя Офиса президента Украины Кириллу Тимошенко, ответственному за региональную политику, провести полный аудит имеющихся тарифов в Киеве и во всех областях Украины, сопоставить ценообразование за разные промежутки времени, а также получить исчерпывающие разъяснения от соответствующих руководителей на местах по завышенных тарифов и по тарифной политике в целом.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП, это сделано, «учитывая появление в публичном пространстве различных спекулятивных заявлений по формированию тарифов на уровне городов и сел, а также безосновательные попытки отдельных представителей местной власти обосновать перед обществом дополнительный рост тарифов, который уже вызывает значительные вопросы с точки зрения справедливости».

Прежде всего это касается именно тарифов на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом.

«Особое внимание следует уделить таким специфическим непрозрачным «тарифным проектам» отдельных руководителей городов, как взыскание средств за эвакуацию авто, за пользование общедоступными частями общественного пространства и тому подобное», - заявил Зеленский.

Напомним, 11 января президент поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.