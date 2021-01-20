Джо Байден, выигравший 3 ноября 2020 года избирательную гонку у Дональда Трампа, принес присягу президента Соединенных Штатов Америки.

46-й президент США принес присягу на лестнице Капитолия в центре Вашингтона во время официальной церемонии его инаугурации, передает УНИАН.

Инаугурация является официальной церемонией передачи власти от президента-республиканца Дональда Трампа, который не смог переизбраться на второй срок, до избранного президента-демократа Джо Байдена, который начинает свою службу на главе американского государства.

78-летний Байден стал старейшим президентом в истории США, вступившим в эту должность.

Также присягу приняла избранная вице-президент Камала Гаррис.

56-летняя Харрис стала первой женщиной и первой американкой африканского, ямайского и южноазиатского происхождения на посту вице-президента США.

Церемония инаугурации была необычной, поскольку она происходила на фоне пандемии коронавируса и беспрецедентных усиленных мер безопасности, введенных в связи с тем, что 6 января к зданию Капитолия ворвались сторонники Трампа во время совместного заседания обеих палат Конгресса – палаты представителей и Сената, чтобы помешать подсчету и утверждению голосов коллегии выборщиков на выборах президента и вице-президента США.

Церемония инаугурации была закрытой для широкой публики. Чиновники разного уровня просили американцев не ехать в Вашингтон на церемонию, а наблюдать за церемонией по телевидению или в онлайн-режиме.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в последний раз покинул Белый дом во время своего президентства.