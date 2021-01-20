В результате ДТП в Яворовском районе пострадали 13 военнослужащих, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

Около полудня 19 января военный грузовой автомобиль «КрАЗ-5233» под управлением военнослужащего по контракту, жителя Хмельницкой области 1983 года рождения, при перемещении из плановых занятий в селе Старычи на спуске дороги у учебно-тренировочного комплекса не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части дороги в кювет и перевернулся на левый бок.

Во время ДТП в военном грузовом автомобиле находился 31 военнослужащий, из них 28 находились в кузове автомобиля, 3 военнослужащих находились в кабине – водитель и 2 пассажира.

В результате ДТП 13 военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них 8 человек госпитализированы, 5 человек осмотрели и отпустили в расположение воинской части.

Остальные 18 военнослужащих, которые ехали в указанном автомобиле, в настоящее время за медицинской помощью не обращались.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.