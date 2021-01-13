Высший совет правосудия вынес предупреждение судье Высшего антикоррупционного суда Тимуру Хамзину за разрешение НАБУ провести обыски у судьи Окружного административного суда Киева Владимира Келеберды, сообщил Центр противодействия коррупции.

Это один из судей, который подозревается в создании преступной организации и захвате власти.

По мнению Третьей дисциплинарной палаты ВРП, достаточных оснований для обыска не было. Хотя, по мнению судьи ВАКС материалы дела свидетельствовали о необходимости обыска и о пропорциональности такого вмешательства в права Келеберды.

Другими способами, кроме как обыск и изъятие, получить информацию о возможном преступлении в этом случае было невозможно.

Хамзин отметил, что высказал лишь предположения о возможной причастности Келеберды к преступлению, никаких категорических утверждений не было.

Ранее ВСП уже выносил предупреждения другой судье ВАКС Вере Михайленко за то, что позволила заочное расследование в отношении экс-министра экологии при Януковиче Николая Злочевского.

«Поэтому суммируем эти факты с тем, что члены ВСП фигурируют в пленках ОАСК по захвату судебной власти и получаем реальные признаки давления Высшего совета правосудия на антикоррупционных судей за их действия. Примечательно, что решение о Хамзине вынесли именно сегодня, в преддверии завтрашнего заседания в Высшем антикоррсуде, где будут пересматривать возможность продлить дело судей ОАСК», - подчеркнули в ЦПК.

Напомним, 11 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск подозреваемых, которые действовали в составе преступной организации во главе с председателем ОАСК Павлом Вовком. Ранее Окружной административный суд Киева вернул в Офис генерального прокурора неврученные сообщения о подозрениях судьям Вовку П., Погрибниченку И., Огурцову А., Качуре И.А. и Келеберде В.И. которые якобы были оставлены прокурорами просто на стуле в коридоре суда в нерабочее время.

НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.

17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут «власть захватывать».

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Он заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.

Высший совет правосудия обвинил НАБУ в подрыве авторитета правосудия в связи с делом ОАСК.