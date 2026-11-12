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Війна

Україна може отримати ескадрилью літаків для боротьби з дронами

Україна може отримати ескадрилью літаків для боротьби з дронами

Чехія може передати Україні 16 літаків L-39 Skyfox для перехоплення російських дронів. Про це заявив перший віцепрем’єр уряду Чехії Карел Гавлічек. За його словами, раніше була підтверджена можливість передачі чотирьох літаків, а тепер ідеться ще про 12. «Чотири з них уже були підтверджені раніше, тепер ми можемо говорити про ще 12, і це попереднє підтвердження того, що це можливо», — сказав Гавлічек.

Спочатку обговорювалася передача Україні легких штурмовиків L-159. Однак урядова коаліція Чехії відхилила цю пропозицію, пояснивши рішення потребами власної армії.

Натомість чеський виробник Aero Vodochody запропонував навчально-бойові літаки нового покоління L-39 Skyfox. Вони оснащені двигунами Williams FJ44 та сучасним радіоелектронним обладнанням, що, за задумом виробника, має розширити можливості літаків у боротьбі з безпілотниками.

Як повідомляло раніше ForUa, перші шведські винищувачі Gripen можуть надійти в Україну в лютому 2027 року.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

літакиЧехіяL-39 SkyfoxКарел Гавлічек
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