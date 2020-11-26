Детективы НАБУ направили генпрокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей подозреваемых судей Окружного административного суда Киева, которые грубо уклоняются от выполнения своих процессуальных обязанностей.

Об этом сообщила пресс-служба бюро.

«К таким действиям следствие вынуждено прибегнуть ввиду отсутствия других законных путей для доставки подозреваемых в суд и обеспечения их надлежащего процессуального поведения», - говорится в сообщении.

НАБУ и САП подозревают руководство и ряд судей ОАСК в попытке захвата государственной власти, участия в преступной организации и злоупотреблении влиянием. В сентябре 2020 следственный судья Высшего антикоррупционного суда продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве по этим фактам до 17 января 2021 года. В соответствующем решении, в частности, подтверждено приобретение судьями статуса подозреваемых, иначе вопрос о продлении срока досудебного расследования в отношении них не рассматривался бы. Решение суда вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.

Поскольку отдельные подозреваемые в уголовном производстве, в частности председатель ОАСК, его заместитель и двое судей, систематически не появляются в орган предварительного расследования, детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП подали в суд ходатайство об избрании им меры пресечения в виде залога. ВАКС принял к своему производству ходатайства детективов и неоднократно совершил вызовы этих подозреваемых для избрания меры пресечения. Однако подозреваемые также без каких-либо уважительных причин игнорируют вызовы в суд.

Так, 12 октября детективы НАБУ вручили председателю ОАСК ходатайство об избрании меры пресечения, что зафиксировано на видео. На следующий день ходатайство подано в ВАКС. При этом глава ОАСК не явился в заседание, назначенное на 22, 29 октября, 5, 2 и 23 ноября этого года.

В это же время детективы более 20 раз прибывали в ОАСК и по месту регистрации председателя суда для вручения соответствующих повесток по поручению судьи. Однако председатель ОАСК ни разу по месту работы и регистрации не находился, о своем настоящем местонахождении органу досудебного расследования и судье не сообщил. 3 ноября его уже второй раз объявили в розыск.

Аналогичными действиями демонстрируют свое пренебрежение к Закону и подчеркивают нежелание защищаться в судебном разбирательстве спора и двое других судей ОАСК. При этом подозреваемые инициировали уголовное и дисциплинарное преследование следственного судьи ВАКС, который в сентябре этого года продлил срок предварительного расследования в производстве относительно их неправомерных действий.

Кроме направления генпрокурору проектов ходатайств ВСП о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей подозреваемых, Национальное бюро также инициировало ряд других процессуальных действий, направленных на обеспечение быстрого, полного и беспристрастного досудебного расследования.

Напомним, 3 декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило Вовка в розыск.

11 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск подозреваемых, которые действовали в составе преступной организации во главе с председателем ОАСК Павлом Вовком. Ранее Окружной административный суд Киева вернул в Офис генерального прокурора неврученные сообщения о подозрениях судьям Вовку П., Погрибниченку И., Огурцову А., Качуре И.А. и Келеберде В.И. которые якобы были оставлены прокурорами просто на стуле в коридоре суда в нерабочее время.

НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создании искусственных препятствий в их работе.

17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обсуждали, как будут «власть захватывать».

Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.

Он заявляет, что иностранные агенты по заказу других государств пытаются захватить судебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета.

Высший совет правосудия обвинил НАБУ в подрыве авторитета правосудия в связи с делом ОАСК.