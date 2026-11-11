Роман про евакуацію з Київщини не допустили до державної премії з політичних причин

Політолог Володимир Сонюк звинуватив організаторів нової державної літературної премії «Воля» в упередженому ставленні до роману Костянтина Коверзнєва «Останнє Різдво перед кінцем світу». За його словами, книжку не включили до конкурсного відбору з політичних причин, бо вона розповідає про провальну евакуацію цивільного населення з Київщини в березні 2022 року.

Про це Сонюк написав у своєму дописі.

Політолог звернув увагу, що напередодні оприлюднили довгий список премії «Воля», заснованої Міністерством культури України спільно з Києво-Могилянською академією. До нього увійшли 26 книжок від 17 видавництв, представлених у трьох номінаціях.

Водночас роман Коверзнєва, виданий луцьким видавництвом «Терен», до переліку не потрапив. За словами Сонюка, формальною підставою для недопуску до конкурсу стало ігнорування організаторами офіційного повідомлення про вихід книжки, опублікованого зареєстрованими українськими медіа.

Водночас вихід роману був зафіксований у виданні Книжкової палати України за 2025 рік. Це ставить під сумнів пояснення, що організатори не мали офіційного підтвердження появи книжки.

Сонюк вважає, що за недопуском роману стоять політичні мотиви. На його думку, ця ситуація свідчить про вплив політичної кон'юнктури на культурну політику та перешкоджає визнанню літературних творів, які порушують незручні для влади теми.