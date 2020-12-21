Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Правительство приняло решение освободить от должности первого заместителя министра энергетики Ольгу Буславец согласно поданному ею заявлению и назначить на этот пост Юрия Витренко.

Политиком 2020 года украинцы чаще всего называют президента Владимира Зеленского, однако он же возглавляет рейтинг и неудачников года, свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

В Украине третью неделю подряд фиксируется уменьшение количества новых случаев инфицирования COVID-19, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в понедельник.

В центре Киева на улице Банковой прошла акция «Стоп Шкарлет – не дадим убить образование».

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Военнослужащий Объединенных сил одной из воинских частей был задержан представителями незаконных вооруженных формирований.

На сегодня нет признаков повышенной тяжести течения болезни или смертности от обнаруженного в Великобритании нового варианта SARS-CoV-2. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерство здравоохранения Украины.

Врач-инфекционист Виктор Петров заявил, что на Закарпатье уже есть случаи инфицирования новым штаммом мутировавшего коронавируса.

Посольство Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии рекомендует гражданам временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англии, где начиная с 20 декабря введена 4-я категория (Tier4) локального локдауна из-за распространения заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV).

Сегодня, 21 декабря, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Пивденное.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон «О Государственном бюджете Украины на 2021» №4000.

21 декабря 2020 НАБУ и САП сообщили о подозрении в получении 950 тыс. грн неправомерной выгоды лицу, обеспечивавшему влияние на принятие решения генеральным директором Государственной компании «Укрспецэкспорт».

Иран заявляет, что технический отчет о катастрофе украинского самолета МАУ завершен и вскоре будет обнародован.

Украина должна учесть рекомендации Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) для урегулирования кризиса, вызванного решением Конституционного суда о частичной отмене антикоррупционной реформы, поскольку это может повлиять на ее отношения с Европейским Союзом, сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

В Украине по состоянию на 21 декабря зафиксировано 6545 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Итальянские власти приняли решение запретить принимать авиарейсы из Великобритании в Италию после того, как на британской территории был выявлен новый тип коронавируса COVID-19, распространяющийся быстрее.