также в разделеОбщество
ГФС разоблачила миллиардную схему уклонения от налогов при импорте авто 10
Подозреваемому по делу «Оптимумспецдетали» сообщили о подозрении 17
Газовое оборудование для авто: стоит или не стоит устанавливать в 2021 году? 9
Иран составил технический отчет о катастрофе самолета МАУ 8
Украинские министры в прямом эфире посоревнуются в приготовлении борща 13
Епифаний рассказал, как бывший замглавы ОП запрещал регистрировать переход парафий в ПЦУ 17
Украинцам рекомендуют не ездить в Лондон и на юг Англии 11
Польша может стать посредником при получении Украиной европейской вакцины 12
Назначен временный глава Госгеокадастра 13
6000 подарков передали детям в регионы и монастыри Виктор Медведчук и Оксана Марченко 10
Украина поднялась в Индексе свободы человека 12
Сегодня - День зимнего солнцестояния 18
Синоптики дали прогноз погоды в Украине на начало недели 19
Укрпочта создала интерактивную марку 80
Минюст повторно остановил рейдерскую атаку Влады Молчановой на рынок «Столичный» 47
90-летний Чапкис попал в больницу с двухсторонней пневмонией 28
ОБСЕ на Донбассе зафиксировала больше 230 нарушений перемирия 8
Синоптики объявили штормовое предупреждение 17

В Украине третью неделю подряд фиксируется уменьшение количества новых случаев инфицирования COVID-19, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в понедельник.

Так, за минувшую неделю вывили 70,327 тыс. случаев заболеваемости, тогда как за предыдущую – 78,712 тыс.

«Третью неделю подряд мы наблюдаем сокращение количества выявленных случаев»,- сказал Степанов.

По словам министра, также сократилось количество активных больных.

Сейчас COVID-19 болеют 367637 человек, что на 11 тысяч меньше, чем неделей ранее.

За прошедшую неделю было совершено 250 417 тестирований методом ПЦР.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7938 грн.
12
Теги