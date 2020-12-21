В Украине третью неделю подряд фиксируется уменьшение количества новых случаев инфицирования COVID-19, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в понедельник.
Так, за минувшую неделю вывили 70,327 тыс. случаев заболеваемости, тогда как за предыдущую – 78,712 тыс.
«Третью неделю подряд мы наблюдаем сокращение количества выявленных случаев»,- сказал Степанов.
По словам министра, также сократилось количество активных больных.
Сейчас COVID-19 болеют 367637 человек, что на 11 тысяч меньше, чем неделей ранее.
За прошедшую неделю было совершено 250 417 тестирований методом ПЦР.
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