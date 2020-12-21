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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон «О Государственном бюджете Украины на 2021» №4000, сообщили ForUm’у в пресс-службе аппарата парламента.

Согласно документу, в следующем году на развитие образования и науки планируют выделить 139,5 млрд грн, на медицину – 159,9 млрд грн, на социальную защиту населения - 315 млрд грн.

На безопасность и оборону государства предусмотрели 267 млрд грн.

Вместе с тем, на борьбу с пандемией следующем году выделят 19,4 млрд грн, из которых: 15,8 млрд грн - программа медицинских гарантий; 2,6 млрд грн - закупка вакцин; 1 млрд грн - предотвращение распространения COVID-19 в школах.

Кроме того, планируется создание отдельного специального фонда для противодействия COVID-19. Также запланировано повышение минимальной заработной платы с 1 января 2021 до 6000 грн; и с 1 декабря 2021 - 6500 грн.

Закон передан на подпись президенту Украины.

Напомним, 15 декабря Верховная Рада поддержала государственный бюджет на 2021 год, предусматривающий доходы в сумме 1 трлн 92 млрд грн, расходы - 1 трлн 328 млрд грн, дефицит бюджета составит 5,5% ВВП.
ForUm

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