Посольство Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии рекомендует гражданам временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англии, где начиная с 20 декабря введена 4-я категория (Tier4) локального локдауна из-за распространения заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV).

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

«Украинцам, которые уже находятся в районах, наиболее пораженных коронавирусом, рекомендуется быть внимательными и осторожными, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, а также отслеживать информацию на сайте https://tripadvisor.mfa.gov.ua», - говорится в сообщении.

Получить актуальную информацию о действующих карантинных ограничений на местном уровне можно на правительственном сайте https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions.

За имеющейся в Посольстве информации, по состоянию на 21 декабря с.г. решение о приостановлении авиасообщения с Великобританией приняли Нидерланды, Бельгия, Австрия, Италия, Ирландия, Германия, Чехия, Франция, Швеция, Латвия, Литва, Эстония, Болгария, а также Канада.

Учитывая указанное, украинцам рекомендуют отслеживать информацию и советы авиакомпании, которая должна осуществлять рейс, а также служб аэропорта.

В случае возникновения обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, гражданам Украины рекомендуют безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Великобритании по телефону «горячей линии» + 447553483628, адрес электронной почты [email protected]

Напомним, за пределами Великобритании новый штамм коронавируса был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии. Учитывая это, Всемирная организация здравоохранения призывает Европу усилить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутировавший вариант коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Британское правительство усиливает карантин в Лондоне и на юго-востоке Англии. На Рождество жителям этих регионов будет запрещено встречаться с друзьями и родственниками, будут закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. Англичанам рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома и воздержаться от поездок.