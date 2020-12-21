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В центре Киева на улице Банковой прошла акция «Стоп Шкарлет – не дадим убить образование».

Как передает УНИАН, участники мероприятия, которых около 300 человек, требовали отстранения назначенного на прошлой неделе министра образования и науки Сергея Шкарлета. В акции приняла участие преимущественно молодежь.

«За несколько месяцев работы Шкарлет показал, что не только не достоин, но и не способен возглавлять министерство. Он провалил подготовку к учебному году, педагоги не получили никакой помощи для покупки средств индивидуальной защиты, а сфера образования больше всего пострадала во время подготовки Госбюджета на 2021 год», - заявляют организаторы на странице мероприятия в Facebook.

Проход в Офис президента был перекрыт сотрудниками полиции. Туда пропускали только граждан, которые пришли посмотреть на новогодний городок. У них проверяли содержимое сумок и рюкзаков на наличие опасных предметов. Участников акции в Офис президента не пропустили.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.
ForUm

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