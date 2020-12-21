Военнослужащий Объединенных сил одной из воинских частей был задержан представителями незаконных вооруженных формирований, сообщает пресс-центр штаба ООС.

«17 декабря 2020 во время проверки наличия личного состава одного из подразделений воинской части, которая выполняет задания в районе проведения операции Объединенных сил было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих подразделения. Поисковые мероприятия положительного результата не дали», – говорится в сообщении.

В настоящее время установлено, что военнослужащий задержан представителями незаконных вооруженных формирований. «Представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации Вооруженных сил Украины. Обстоятельства происшествия выясняются», – подытожили в штабе.