Сегодня, 21 декабря, российско-оккупационные войска в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции вблизи населенного пункта Пивденное, сообщили в штабе ООС.

В результате вражеских выстрелов из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия получили осколочные ранения двое военнослужащих Объединенных сил. Воинов доставили в медицинское учреждение, где им оказывается надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное.

О факте нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации сообщили представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.