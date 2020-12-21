На сегодня нет признаков повышенной тяжести течения болезни или смертности от обнаруженного в Великобритании нового варианта SARS-CoV-2. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерство здравоохранения Украины.

«Вирусы постоянно подвергаются мутациям. Появление нового варианта SARS-CoV-2 ожидаемо и не является поводом для беспокойства. Диверсификацию SARS-CoV-2 в результате процессов эволюции и адаптации наблюдают во всем мире, и она будет происходить из-за постоянной передачи вирусов», – говорится в сообщении.

В ЦОЗ подчеркнули, что предварительные результаты моделирования, сообщенные Великобританией 19 декабря, дают основания предположить, что новый вариант SARS-CoV-2 способен быстрее распространяться между людьми, чем другие варианты коронавируса, с прогнозируемым ускорением передачи до 70%. Любая повышенная передаваемость может увеличить вероятность распространения, особенно в периоды, когда люди часто находятся в крупных компаниях, собираются семьями для празднований, путешествуют и тому подобное.

«На сегодня нет признаков повышенной тяжести инфекции (или смертности), связанной с этим вариантом SARS-CoV-2. Так же пока нет доказательств того, что он влияет на действие вакцины или лечения. Впрочем, стоит заметить, что большинство случаев инфицирования новым вариантом SARS-CoV-2 регистрировали у людей до 60 лет, у которых реже развиваются тяжелые симптомы», – отметили в учреждении.

В ЦОЗ подчеркнули, что изучение нового варианта SARS-CoV-2 продолжается, и результаты должны быть в ближайшие недели.

«Чрезвычайно важным будет наблюдение за эффективностью вакцин против COVID-19, которые сейчас используют в том числе и в Великобритании. Мониторинг первичной вакцинации также может помочь понять, влияет ли новый вариант SARS-CoV-2 на эффективность вакцин», – сказано в сообщении.

Напомним, за пределами Великобритании новый штамм коронавируса был обнаружен в Дании, Нидерландах и Австралии. Учитывая это, Всемирная организация здравоохранения призывает Европу усилить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране подтвержден новый генетически мутировавший вариант коронавируса, который может быть на 70% заразнее. Британское правительство усиливает карантин в Лондоне и на юго-востоке Англии. На Рождество жителям этих регионов будет запрещено встречаться с друзьями и родственниками, будут закрыты непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. Англичанам рекомендуют без крайней необходимости не покидать дома и воздержаться от поездок.

Посольство Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии рекомендует гражданам временно воздержаться от поездок в Лондон и юго-восточную Англии, где начиная с 20 декабря введена 4-я категория (Tier4) локального локдауна из-за распространения заболевания, вызванного новым типом коронавируса (2019-nCoV).