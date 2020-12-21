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Правительство приняло решение освободить от должности первого заместителя министра энергетики Ольгу Буславец согласно поданному ею заявлению и назначить на этот пост Юрия Витренко, сообщает пресс-служба КМУ.

Кроме того, на него возложено временное исполнение обязанностей министра энергетики Украины.

Распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Юрия Бойко признано утратившим силу.

Как сообщал ForUm, 17 декабря в Верховной Раде не хватило 40 голосов за назначение Витренко первым вице-премьером - министром энергетики Украины.
ForUm

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