Правительство приняло решение освободить от должности первого заместителя министра энергетики Ольгу Буславец согласно поданному ею заявлению и назначить на этот пост Юрия Витренко, сообщает пресс-служба КМУ.
Кроме того, на него возложено временное исполнение обязанностей министра энергетики Украины.
Распоряжение о временном возложении исполнения обязанностей министра энергетики на Юрия Бойко признано утратившим силу.
Как сообщал ForUm, 17 декабря в Верховной Раде не хватило 40 голосов за назначение Витренко первым вице-премьером - министром энергетики Украины.
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