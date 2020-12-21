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Политиком 2020 года украинцы чаще всего называют президента Владимира Зеленского, однако он же возглавляет рейтинг и неудачников года, свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

«Можно сказать, что в 2020 году Украина осталась без политика года. Относительное большинство в этой номинации украинцы отдали действующему президенту Зеленскому, но даже его назвали политиком года только 15%. Других политиков вспоминают еще меньше – второе место занимает Порошенко, которого считают политиком года 9%. Еще более уверенно оба политика возглавляют народный рейтинг «Неудачник года» - действующего президента считают неудачником года 28%, Порошенко - 14%, остальных вспоминают менее 5%», - говорится в собщении.

В фонде напомнили, что в прошлом году Зеленского политиком года считали 46% украинцев.
ForUm

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