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Украина должна учесть рекомендации Европейской комиссии «За демократию через право» (Венецианская комиссия) для урегулирования кризиса, вызванного решением Конституционного суда о частичной отмене антикоррупционной реформы, поскольку это может повлиять на ее отношения с Европейским Союзом, сообщил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

«Каждый раз, когда мы ведем диалог с ЕС, вопрос совершенного, качественного завершения судебной реформы является вопросом номер один. И если мы после трудного упорного труда для возвращения определенных элементов в ту форму, в которую удалось, декларирования и работы НАПК, не используем предоставленную Венецианской комиссией формулу, каким образом вернуться к декларированию, я думаю, что это окно возможностей для нас закроется», - сказал Точицкий на онлайн-брифинге в рамках конференции руководителей иностранных дипломатических учреждений в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что без качественной и эффективной судебной реформы любые достижения, о которых всегда говорит и ЕС, и украинская власть в части децентрализации, земельной реформы, объединения территориальных громад, не будут совершенными. «Потому что судопроизводство на всех уровнях - от местного до Верховного суда - это и есть тот эффективный посредник в решении любых недоразумений и споров», - отметил Точицкий.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона «О предотвращении коррупции» и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

9 декабря Европейская комиссия для демократии посредством закона (Венецианская комиссия) обнародовала мнение по запросу президента Украины Владимира Зеленского в отношении конституционного кризиса, созданного решением Конституционного суда Украины 27 октября.

Венецианская комиссия признает, что решение Конституционного суда Украины «не имеет четкой аргументации, не имеет твердой основы в международном праве и, возможно, было запятнано серьезной процедурной ошибкой - нерешенным вопросом о конфликте интересов некоторых судей». «Это достойно сожаления не только из-за немедленных негативных последствий этого решения для борьбы с коррупцией в Украине, но также потому, что такие решения подрывают общественное доверие к конституционному правосудию в целом», - считают в КВ.

25 ноября президент Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного суда Украины от 27 октября 2020 года, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия. 

 
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