Работники КП «Киевавтодормост» обнаружили повреждения стекла на пешеходно-велосипедном мосту. Сейчас участок огражден, сообщается на официальном портале Киева.

Сооружение находится под контролем балансодержателя. Вероятная причина – вандализм. Сейчас ведутся записи с камер видеонаблюдения. Все работы по восстановлению и замене стекла выполнит подрядчик, который строил объект, поскольку действуют гарантийные обязательства. Из городского бюджета средства тратить не будут.

Пешеходный мост с полосой для велосипедистов и двумя смотровыми террасами со стеклом под ногами открыли в Киеве ко Дню города - 25 мая 2019. На следующий день – 26 мая 2019 – на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло, затем треснул еще один фрагмент. При замене защитного стекла, поврежденного на двух элементах пола, треснул еще один элемент.

Полиция начала расследование.