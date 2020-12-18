Работники КП «Киевавтодормост» обнаружили повреждения стекла на пешеходно-велосипедном мосту. Сейчас участок огражден, сообщается на официальном портале Киева.
Сооружение находится под контролем балансодержателя. Вероятная причина – вандализм. Сейчас ведутся записи с камер видеонаблюдения. Все работы по восстановлению и замене стекла выполнит подрядчик, который строил объект, поскольку действуют гарантийные обязательства. Из городского бюджета средства тратить не будут.
Пешеходный мост с полосой для велосипедистов и двумя смотровыми террасами со стеклом под ногами открыли в Киеве ко Дню города - 25 мая 2019. На следующий день – 26 мая 2019 – на двух фрагментах пешеходной части треснуло стекло, затем треснул еще один фрагмент. При замене защитного стекла, поврежденного на двух элементах пола, треснул еще один элемент.
Полиция начала расследование.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время