Крижаний блекаут: Віталій Кличко шокував правдою про стан Києва

Мер столиці Віталій Кличко попередив про надзвичайно складну ситуацію в Києві, спричинену масованими російськими ударами по об’єктах енергетичної та цивільної інфраструктури. В інтерв’ю британському виданню The Times він зазначив, що місто фактично перебуває на межі гуманітарної кризи.

Основні проблеми життєзабезпечення

За словами міського голови, атаки ворога завдали значних збитків системам, що забезпечують базові потреби мешканців. Наразі ключовими викликами для столиці є:

Відсутність опалення: Понад 5600 багатоквартирних будинків залишаються без тепла в умовах зимових холодів.

Проблеми з водопостачанням: Стабільна робота систем під загрозою через дефіцит електроенергії.

Енергодефіцит: Постійні пошкодження мереж критично обмежують доступ до світла.

Масовий виїзд мешканців та заклик мера

Кличко повідомив, що лише протягом цього місяця Київ були змушені залишити близько 600 тисяч людей. Мер закликав киян, які мають таку можливість, тимчасово виїхати з міста, аби зменшити навантаження на систему та убезпечити себе.

«Росіяни хочуть влаштувати гуманітарну катастрофу в нашому рідному місті, щоб люди мерзли взимку», — наголосив Віталій Кличко.

Міська влада продовжує працювати над відновленням пошкоджених об'єктів, проте масштаб руйнувань вимагає максимальної мобілізації ресурсів та підтримки населення.