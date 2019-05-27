В Киеве повредили две секции стекла на новом мосту, который соединяет Владимирскую горку и Арку дружбы народов.

«Друзья! Открыли пешеходный мост. Вчера и сегодня там были тысячи людей. Все было хорошо. Сегодня, несколько часов назад, вдруг треснуло стекло на двух фрагментах стеклянного пола. - Просто так, учитывая его толщину и характеристики, случиться этого не могло. Основная версия, которая рассматривается – акт вандализма», - написал мэр города Виталий Кличко в Facebook.

Также мэр отметил, что механическое повреждение могло произойти снизу стекла (моста).

«Рассматривается версия того, что стреляли», - добавил он.

«Сказать, что я обескуражено злой – ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения. Но такие диверсии – то криминал. И будут иметь жесткий ответ! Обратился в правоохранительные органы срочно выяснить причины и дать правовую оценку случившемуся», - подчеркнул Кличко.

Напомним, вечером в субботу, 26 мая, в Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск, который соединил Крещатый парк и Владимирскую горку. Событие приурочили ко Дню Киева.