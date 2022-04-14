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Мер Києва Віталій Кличко пояснив, чому мешканцям, що виїхали зі столиці, ще зарано масово повертатися додому.

«Ми спираємося виключно на рекомендації військових, і вони кажуть, що сьогоднішні загроза ще достатньо велика. Це, по-перше, загроза ракетних обстрілів. А, по-друге, триває розмінування прилеглих територій до столиці, де, на жаль, уже є випадки загибелі в результаті підривів на замінованих окупантами територіях», - сказав мер в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Ті ж, хто повертаються, повинні зважувати всі ризики, додав Кличко.

Попри рекомендації міської влади не поспішати із поверненням до столиці, вже чимало киян повернулися та продовжують повератися до Києва. Також у місті зареєстровано вже близько 10 тисяч вимушених переселенців.

«Ми не можемо заборонити повертатися. Ми можемо тільки рекомендувати. Тим не менше, це – рішення кожного з вас. Країна живе в умовах військового стану. У Києві наразі спокійніше, ніж було. Але не будемо забувати, що метою агресора була столиця. Військові стверджують, що агресор не полишив своїх планів і може почати їх реалізовувати в будь-який момент. Тому потрібно бути вкрай обережними і дослухатися до рекомендацій військових», – наголосив Кличко.
ForUm

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