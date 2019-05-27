Полиция открыла уголовное производство по факту повреждения пешеходного моста над Владимирским спуском в Киеве, сообщает отдел коммуникации столичного главка.

Отмечается, что вчера в полицию поступило сообщение о повреждении стекла на пешеходном мосту. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы главного и территориального управления полиции.

Сейчас правоохранители проверяют все версии и устанавливают лиц, причастных к происшествию.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лишения свободы.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице повредили две секции стекла на новом мосту, который соединяет Владимирскую горку и Арку дружбы народов. Он назвал это актом вандализма.

При замене защитного стекла, поврежденного на двух элементах пола, треснул еще один элемент.