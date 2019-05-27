При замене защитного стекла, поврежденного на двух элементах пола нового пешеходного моста над Владимирским спуском в Киеве, треснул еще один элемент.

Соответствующее видео опубликовано на странице «Киев.Оперативный» в Facebook.

«Только что при замене разбитого стекла, еще одно стекло устало», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице повредили две секции стекла на новом мосту, который соединяет Владимирскую горку и Арку дружбы народов. Он назвал это актом вандализма.

Защитную стеклопленку восстановят в течение суток, пообещал мэр.

Пешеходно-велосипедный мост через Владимирский спуск, который соединил Крещатый парк и Владимирскую горку, открыли 26 мая.