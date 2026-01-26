Київ отримав від Польщі 130 генераторів для підтримки критичної інфраструктури

Київ отримав від Польщі 130 генераторів різної потужності, які допоможуть підсилити стійкість критичної інфраструктури та закладів соціальної сфери в умовах енергетичної кризи. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За його словами, кошти на обладнання зібрали польські волонтери. Упродовж десяти днів 60 тисяч громадян Польщі задонатили 80 мільйонів злотих, що становить майже 2 мільйони євро.

До Києва надійшли один дизельний генератор FD 600 D потужністю 600 кВт, один генератор FD 80 B на 80 кВт, 20 генераторів FOGO FV20000TE / TRE по 20 кВт кожен та 108 генераторів FOGO F12000iSG по 12 кВт. Загальна потужність переданого обладнання становить 2 376 кВт.

Кличко уточнив, що це перша партія генераторів, закуплених за благодійні кошти, і найближчим часом очікується наступна. Окрім того, з Варшави вже прямує ще одна допомога — 90 генераторів.

Міський голова нагадав, що від початку повномасштабної війни Україна отримує масштабну підтримку міжнародних партнерів, і Польща є одним із ключових союзників. З польського боку надходить гуманітарна допомога, зокрема для енергозабезпечення, а також медичне обладнання, продукти харчування й інші необхідні ресурси.