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Городской голова Харькова Геннадий Кернес скончался в ночь на четверг.

Верховная Рада назначила главу Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия.

Также Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

В то же время ВР не поддержала кандидатуру Юрия Витренко на пост вице-премьер-министра - министра энергетики Украины.

Верховная Рада приняла закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями», которым определены организационные, правовые и финансовые основы государственной поддержки инвестиционных проектов со значительными инвестициями с целью привлечения в Украину значительных инвестиций, создание новых рабочих мест, стимулирования экономического развития регионов и роста конкурентоспособности экономики Украины.

Боевики вернули украинской стороне тело военнослужащего одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины, который 14 декабря попал на временно неподконтрольную территорию. 

Верховная Рада внесла изменения в ст. 46, 47 закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», которыми определяется, что финансовые санкции в виде штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан устанавливаются для юридического лица, физического лица-предпринимателя за отсутствие масок у граждан.

Совет Европейского Союза сегодня принял решение продлить на следующие шесть месяцев ограничительные меры, которые направлены против отдельных секторов экономики России, и были впервые применены в 2014 году в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обыском в помещение Министерства культуры и информационной политики, в Директорат культурного наследия и музеев.

Кабинет Министров Украины и правительство Федеративной Республики Германия подписали Соглашение о финансовом сотрудничестве.

Делегация Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы намерена принять участие в январской сессии Ассамблеи. Об этом сообщила руководитель постоянной делегации украинского парламента Елизавета Ясько.

Россия будет наращивать поддержку Донбасса, как по гуманитарной линии, так и по линии прямого сотрудничества, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Пандемия коронавируса ставит новые задачи перед дипломатическими представителями Украины, в частности по обеспечению наших граждан лицензированной качественной вакциной против коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в выступлении на видеоконференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, которая началась в Киеве.

Российская сторона в Трехсторонней контактной группе блокирует переговорный процесс по обмену удерживаемыми лицами, требуя процессуальной очистки 9 человек, которых украинская сторона передала во время прошлого обмена, сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) от Украины Сергей Гармаш.

По состоянию на 17 декабря в Украине зафиксировано 12 047 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.
ForUm

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