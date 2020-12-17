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Российская сторона в Трехсторонней контактной группе блокирует переговорный процесс по обмену удерживаемыми лицами, требуя процессуальной очистки 9 человек, которых украинская сторона передала во время прошлого обмена, сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) от Украины Сергей Гармаш.

«Они по-прежнему блокируют обмен, требуя процессуальной очистки 9 человек, которых мы отдали им еще во время прошлого обмена. «Очистить» их без их желания или присутствия мы юридически не можем, а их желание и местонахождение неизвестно не только нам, но и их адвокатам… Та сторона это знает, но использует как повод, чтоб блокировать обмен», - написал он в Facebook.

Гармаш подчеркнул, что Россия нарушает прямую договоренность Н-4 в Париже, по допуску Международного Комитета Красного Креста в места содержания удерживаемых лиц.

 

«Дав возможность посетить за 4 месяца 4 человек, ОРДЛО блокировали работу МККК по пленным. Из-за якобы «карантинных» ограничений не могут их посещать ни родственники, ни кто бы то ни был. Зато на нашей территории их люди посещаются в местах заключения и МККК и даже родственниками. Это показатель отношения к людям вообще», - отметил он.

«Но самое циничное – это сам факт, что на одну чашу весов кладется процессуальная очистка людей, которые уже свободны и которым эта очистка в Украине особо и не нужна (они же воевали против Украины, значит, ненавидят ее), а на другую - свобода, жизнь и здоровье тех, кто годами сидит в подвалах и для них актуальна не то что «процессуальная очистка», а хотя бы просто возможность помыться», - пишет представитель.

Напомним, украинская сторона на переговорах в составе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) предлагает провести обмен заключенными лицами до 24 декабря этого года.

Последний обмен пленными на Донбассе состоялся 16 апреля 2020 года. Тогда Украина вернула из ОРДЛО 19 граждан.
ForUm

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