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Совет Европейского Союза сегодня принял решение продлить на следующие шесть месяцев ограничительные меры, которые направлены против отдельных секторов экономики России, и были впервые применены в 2014 году в ответ на действия России по дестабилизации ситуации в Украине.

Как сообщает Укринформ, такая информация обнародована в четверг на сайте Европейского Совета.

«Решение Совета ЕС выходит из последних оценок состояния имплементации Минских соглашений - которые, как ожидается, должны быть выполнены до 31 декабря 2015 года - во время Европейского Совета 10-11 декабря 2020 года. Исходя из того, что Минские соглашения не выполнены в полном объеме Россией, лидеры ЕС единодушно приняли политическое решение продлить экономические санкции против России», - говорится в сообщении.

Упомянутые санкции ограничивают доступ на первичный и вторичный рынки капиталов ЕС для определенных российских банков и компаний, и запрещают определенные виды финансовой помощи и брокерских услуг для российских финансовых институций. Эти меры также запрещают прямой или косвенный импорт, экспорт или передачу всех материалов оборонного назначения, и вводят запрет на поставки товаров двойного назначения для использования в военных целях или конечными военными пользователями в России.

Санкции также закрывают для России доступ к определенным чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе России, например, в добыче нефти или ее разведки.

В дополнение к экономическим санкциям, ЕС ввел в действие разного рода меры на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя, индивидуальные ограничительные меры (замораживание активов и запрет на путешествия), а также отдельные ограничения для экономических взаимоотношений с Крымом и Севастополем.

Секторальные санкции ЕС против России были введены в 2014 году в связи с действиями Российской Федерации по дестабилизации Украины. Они имеют наибольшее влияние на экономику РФ - в финансовом, военно-промышленном и энергетическом измерениях. В первые годы после введения этих санкций ЕС объемы торговли РФ с ЕС упали на 30%. Условием для отмены этих санкций является полное выполнение Россией Минских договоренностей. Этот санкционный режим ЕС пересматривает каждые полгода, после рассмотрения текущего состояния выполнения Минских договоренностей.

Напомним, в сентябре Совет Европейского Союза продлил санкции против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.
ForUm

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