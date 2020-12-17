Верховная Рада назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.
Соответствующее постановление поддержали 226 народных депутатов, сообщается на сайте парламента.
Новоназначенный министр принес присягу перед Верховной Радой.
Напомним, 25 июня Кабинет Министров Украины назначил Сергея Шкарлета на должность и.о. министра образования и науки.
Украинские активисты и педагоги неоднократно выходили на акции протеста и требовали отставки Сергея Шкарлета с должности и.о. главы Министерства образования и науки.
Одной из причин активисты называли плагиат в научных работах нынешнего руководителя министерства.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал дождаться результатов расследования по поводу информации о плагиате у Шкарлета.
17 ноября Верховная Рада приняла законопроект, который предусматривает, что временное исполнение обязанностей министра возможно в течение 30 дней. Впоследствии появилась информация о вероятном назначении Шкарлета на должность министра МОН.
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