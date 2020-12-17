Россия будет наращивать поддержку Донбасса как по гуманитарной линии, так и по линии прямого сотрудничества, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

«Россия как поддерживала, так и будет поддерживать Донбасс, мы даже будем наращивать нашу поддержку Донбасса. Это касается производства, решения социальных вопросов, вопросов инфраструктурного характера», - приводит его слова Интерфакс.

При этом Путин отметил, что в России понимают всю сложность ситуации на Донбассе. Путин также назвал невозможным одностороннее изменение положений Минских соглашений.

«Минские соглашения подтверждены соответствующей резолюцией Совета безопасности ООН и, значит, приобрели силу международного закона, поэтому в одностороннем порядке ничего пересмотреть не удастся. Нужно с уважением относиться к другой стороне, которая подписала этот договор, а именно к представителям Донбасса», - сказал президент РФ.

Вместе с тем, Путин отметил, что урегулирование ситуации на Донбассе «неизбежно рано или поздно произойдет, вопрос только когда, и это в значительной степени зависит от украинских властей».

Путин добавил, что на Донбассе соблюдается договоренность о прекращении боевых действий, что является большим достижением, произошел обмен удерживаемыми лицами, «но ничего не разблокировано с точки зрения экономики и социальной сферы, ничего не сделано по сути политического регулирования».

Отвечая на вопрос о перспективах развития российско-украинских отношений, Путин заявил, что это также «в значительно степени зависит от украинских властей».

«Я не скажу от Украины, а от украинских властей. Практически все главы государства и действующий Владимир Зеленский, приходили с лозунгом прекращения конфликта на Донбассе, с лозунгом объединения страны, ну и в конечном итоге, выстраивания отношений с Россией, но ничего не получается у них. Потому что, когда они приходят к власти - опираются на большинство избирателей, а когда попадают во власть, начинают колебаться и постоянно оглядываться, ну не хватает мне, кажется, просто политического мужества, на крайние националистические силы. Так же происходит и сейчас», - сказал Путин.