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Верховная Рада назначила главу Госгеокадастра Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия.

За назначение Лещенко проголосовали 242 народных депутата, сообщает пресс-служба парламента.

Новоназначенный министр принес присягу с трибуны Рады.

Лещенко призвал ввести Госводагентство в структуру нового министерства и анонсировал изменения в профильное законодательство для запуска масштабной программы инвестиций в орошение юга Украины.

Лещенко возглавил Госгеокадастр в июне этого года, до этого с 1 октября 2019 года был уполномоченным президента Украины по земельным вопросам.

Он закончил юридический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, имеет степень доктора философии в области права. С 2013 года преподает в Университете им. Шевченко.
ForUm

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