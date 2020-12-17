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В Украине – 13514 новых случаев COVID-19 51

По состоянию на 17 декабря в Украине зафиксировано 12 047 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшие сутки госпитализировано 2997 человек; летальних случаев - 252; выздоровели – 12939 человек.

За сутки провели  - 65 561 тестирований (в том числе методом ПЦР - 41733, методом ИФА - 23828).

За все время пандемии в Украине заболели – 931751 человек; выздоровели – 548356; летальных случаев – 15996.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1512), Одесской (1064), Запорожской (858), Киевской (626) и Черниговской (587) областях.
ForUm

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