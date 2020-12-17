Верховная Рада приняла закон «О государственной поддержке инвестиционных проектов со значительными инвестициями», которым определены организационные, правовые и финансовые основы государственной поддержки инвестиционных проектов со значительными инвестициями с целью привлечения в Украину значительных инвестиций, создание новых рабочих мест, стимулирования экономического развития регионов и роста конкурентоспособности экономики Украины.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе парламента.

Законом выделен новый вид инвестора – инвестора со значительными инвестициями и инвестиционный проект со значительными инвестициями, предусмотрен ряд льгот для таких инвесторов, определены формы (инструментов) предоставления государственной поддержки инвестиционным проектам со значительными инвестициями.

Также закреплен статус государственного учреждения, в состав которого входят инвестиционные менеджеры и которое уполномочивается Кабинетом Министров на сопровождение инвесторов в процессе подготовки и осуществления инвестиционных проектов со значительными инвестициями.

Инвестиционный проект со значительными инвестициями, для реализации которого может предоставляться государственная поддержка в соответствии с Законом, должен отвечать следующим требованиям:

проект реализуется на территории Украины в сферах перерабатывающей промышленности (кроме деятельности по производству и обороту табачных изделий, спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков); добычи с целью дальнейшей переработки и/или обогащения полезных ископаемых (кроме каменного и бурого угля, сырой нефти и природного газа); обращения с отходами; транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности, логистики; образования, науки и научно-технической деятельности; здравоохранения, искусства, культуры, спорта, туризма и курортно-рекреационной сферы;

создание от 80 новых рабочих мест со средней заработной платой работников, размер которой не менее чем на 15% превышает размер средней заработной платы в соответствующей сфере в регионе, в котором реализуется проект, за предыдущий календарный год;

размер инвестиций в объекты инвестирования в течение срока реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями превышает сумму, эквивалентную 20 миллионам евро (такой размер рассчитывается по официальному курсу валют, установленному Национальным банком Украины на дату фактического осуществления инвестиций);

срок реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями не превышает 5 (пяти) лет.

Государственная поддержка не может предоставляться для реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями, которые внедряются в сфере возобновляемых источников энергии, добывающей промышленности, в том числе в соответствии с соглашениями о разделе продукции в сфере растениеводства и в финансовой сфере. Законом предусмотрено, что государственная поддержка инвестиционных проектов со значительными инвестициями может предоставляться инвестору со значительными инвестициями в следующих формах: освобождение от налога на прибыль на 5 лет от уплаты НДС и пошлины при ввозе нового оборудования; обеспечение преимущественного права землепользования земельным участком государственной или коммунальной собственности для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями - предоставление земельного участка государственной или коммунальной собственности в пользование (аренду) для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями со взиманием платы за землю на условиях, определенных с учетом обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным договором, и с преимущественным правом приобретения в собственность инвестором со значительными инвестициями такого земельного участка по истечении срока специального инвестиционного договора (кроме случаев его досрочного прекращения), если такое право предусмотрено специальным инвестиционным договором; обеспечение за счет средств государственного, местных бюджетов и других источников, не запрещенных законом, строительства, реконструкции, реставрации, капитального ремонта объектов смежной инфраструктуры (автомобильных дорог, линий связи, средств тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, инженерных коммуникаций и т.п.), необходимых для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Общий объем государственной поддержки инвестиционного проекта со значительными инвестициями не должен превышать 30 процентов от планового объема инвестиций по проекту и устанавливается в специальном инвестиционном договоре.

Законом предусматривается введение института специального инвестиционного договора, который будет заключен между инвестором и правительством Украины в рамках осуществления инвестиционного проекта со значительными инвестициями; регламентирована процедура подготовки заявок и принятия решения о целесообразности или нецелесообразности заключения специального инвестиционного договора; определены гарантии прав инвесторов, реализующих инвестиционные проекты со значительными инвестициями.

Государство гарантирует стабильность условий осуществления хозяйственной деятельности при реализации инвестиционных проектов со значительными инвестициями, которые осуществляются на основании специальных инвестиционных договоров, соблюдения прав и законных интересов заявителей и инвесторов со значительными инвестициями. Государство гарантирует выполнение своих обязательств по предоставлению инвестору со значительными инвестициями государственной поддержки в формах и объеме, определенных этим законопроектом и специальным инвестиционным договором. Указанные гарантии не распространяются на изменения законодательства Украины, касающиеся вопросов обороны, национальной безопасности, обеспечения общественного порядка и охраны окружающей среды.

Кабинету Министров Украины поручено включать информацию о выполнении этого Закона в отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета Министров Украины за соответствующий год. Проект Закона зарегистрирован под №3760.