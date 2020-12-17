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Сегодня, 17 декабря, боевики вернули украинской стороне тело военнослужащего одной из механизированных бригад Вооруженных сил Украины, который 14 декабря попал на временно неподконтрольную территорию. Об этом сообщает пресс-служба Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

«Сегодня, благодаря соответствующим действиям гуманитарной подгруппы в ТКГ, украинской стороне было возвращено тело военнослужащего одной из механизированных бригад ВСУ, который, 14.12.20, по неустановленным обстоятельствам попал на временно неподконтрольную территорию. Причины его смерти установит следствие», – сказано в сообщении делегации в Facebook.

«Спасибо международным посредникам и группе «Эвакуация 200» за помощь в возвращении тела нашего военнослужащего», – подчеркнули в ТКГ.

Стоит отметить, что изначально в сообщении ТКГ отмечалось, что умерший военный вершил самовольный переход на сторону противника и якобы умер от алкогольной или наркотической интоксикации.

«14.12.20, находясь в состоянии опьянения, совершил самовольный переход на сторону противника (без оружия), и умер от алкогольной или наркотической интоксикации», – отмечалось в сообщении.

Позже данный текст был отредактирован, однако доступен в истории изменений сообщения.
ForUm

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