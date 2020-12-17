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Верховная Рада внесла изменения в ст. 46, 47 закона Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», которыми определяется, что финансовые санкции в виде штрафа в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан устанавливаются для юридического лица, физического лица-предпринимателя за отсутствие масок у граждан.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе парламента.

Так, штрафы предусмотрены за:

- допуск лица в общественные здания, сооружения, где осуществляется обслуживание населения, и общественный транспорт в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, без предупреждения, донесенного в любой форме и любым способом, о необходимости надеть средство индивидуальной защиты органов дыхания, в частности респиратор или защитную маску, закрывающую нос и рот, и/или

- отсутствие реагирования на пребывание в таких местах лиц без надетых средств индивидуальной защиты (устное замечание о необходимости надетых средств  индивидуальной защиты, прекращение обслуживания, вызов представителя Национальной полиции).

Также законом определяется, что составлять постановления о наложении штрафов и применении финансовых санкций уполномочены должностные лица территориальных органов центрального органа исполнительной власти, реализующие государственную политику в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения.

Проект закона зарегистрирован под № 3890.
ForUm

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