Верховная Рада не поддержала кандидатуру Юрия Витренко на пост вице-премьер-министра - министра энергетики Украины, сообщает пресс-служба ВР.
Заместитель председателя комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский озвучил решение комитета, который рекомендовал Верховной Раде определиться относительно кандидата на пост министра путем голосования в сессионном зале.
В обсуждении приняли участие представители депутатских фракций и групп.
По результатам голосования кандидатура Юрия Витренко набрала только 186 голосов.
Ранее комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики.
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