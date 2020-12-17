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Верховная Рада не поддержала кандидатуру Юрия Витренко на пост вице-премьер-министра - министра энергетики Украины, сообщает пресс-служба ВР. 

Заместитель председателя комитета по энергетике и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский озвучил решение комитета, который рекомендовал Верховной Раде определиться относительно кандидата на пост министра путем голосования в сессионном зале.

В обсуждении приняли участие представители депутатских фракций и групп.

По результатам голосования кандидатура Юрия Витренко набрала только 186 голосов.

Ранее комитет Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг не поддержал кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики.
ForUm

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