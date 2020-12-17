Пандемия коронавируса ставит новые задачи перед дипломатическими представителями Украины, в частности по обеспечению наших граждан лицензированной качественной вакциной против коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в выступлении на видеоконференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, которая началась в Киеве.

«На данный момент остро важно обеспечить Украину лицензированной антикоронавирусной вакциной, и главное – качественного производства. Над этой задачей работают руководство государства, дипломатический корпус, сотрудники украинских спецслужб. Таким путем идут все страны мира, так должны работать и мы», - заявил он.

По словам Зеленского, в первую очередь это задача для украинских послов в Великобритании, США, Франции, Германии, Италии, представителя при ЕС.

«Но это не значит, что всем другим послам надо расслабляться», - отметил он. Президент заметил: ежедневная статистика новых заражений и смертей доказывает, что для сохранения жизни и здоровья украинских граждан важен каждый день.

Напомним, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий считает, что благодаря локдауну в январе удастся значительно уменьшить общее количество активных больных и избежать дальнейших жестких ограничений до апреля, когда начнется массовая вакцинация.