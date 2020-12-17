также в разделеПолитика
Зеленский призвал украинских послов напоминать о Крыме и Донбассе во всех странах
ЕС продлил секторальные санкции против РФ 1
Рада назначила Шкарлета министром образования 4
В ОП отреагировали на смерть Кернеса 3
Евродепутат считает ошибкой назначение Сытника главой НАБУ 9
Путин пообещал усилить «поддержку» Донбасса и упрекнул Зеленского в отсутствии мужества 13
ВР не поддержала кандидатуру Витренко на пост министра энергетики 14
Рада назначила министра агрополитики 24
Кушнир: Госбюджет-2021 был фактически согласован с МВФ 14
Комитет не поддержал назначение Витренко министром энергетики 21
Рада приняла закон об «инвестнянях» 12
Мендель заявила, что Зеленский второй год подряд признан политиком года 21
Генассамблея ООН приняла обновленную резолюцию о правах человека в Крыму 30
У Зеленского заявили о начале прямого диалога с представителями микробизнеса 16
Уволенному Бессарабу могут предложить должность с меньшей нагрузкой 14
Опрос: Уровень доверия к Разумкову впервые превысил доверие к Зеленскому 52
Комитет Рады не поддержал назначение Шкарлета министром образования 31
Зеленский проведет большое совещание с украинскими послами 12

Пандемия коронавируса ставит новые задачи перед дипломатическими представителями Украины, в частности по обеспечению наших граждан лицензированной качественной вакциной против коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в выступлении на видеоконференции руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины, которая началась в Киеве.

«На данный момент остро важно обеспечить Украину лицензированной антикоронавирусной вакциной, и главное – качественного производства. Над этой задачей работают руководство государства, дипломатический корпус, сотрудники украинских спецслужб. Таким путем идут все страны мира, так должны работать и мы», - заявил он.

По словам Зеленского, в первую очередь это задача для украинских послов в Великобритании, США, Франции, Германии, Италии, представителя при ЕС.

«Но это не значит, что всем другим послам надо расслабляться», - отметил он. Президент заметил: ежедневная статистика новых заражений и смертей доказывает, что для сохранения жизни и здоровья украинских граждан важен каждый день.

Напомним, глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий считает, что благодаря локдауну в январе удастся значительно уменьшить общее количество активных больных и избежать дальнейших жестких ограничений до апреля, когда начнется массовая вакцинация.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги