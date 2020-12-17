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Кабинет Министров Украины и правительство Федеративной Республики Германия подписали Соглашение о финансовом сотрудничестве.

«Это - рамочное соглашение, которое определяет перечень проектов, договоренности о финансировании которых правительством ФРГ достигнуты во время украинско-германских переговоров за период 2011-2019 годов», - сообщила пресс-служба Минфина.

Соглашением предусмотрено предоставление на льготных условиях кредитных ресурсов   в объеме до 214,6 млн евро, которые будут направлены на реализацию инвестиционных проектов, в том числе для поддержки муниципалитетов, в частности:

  • в сфере энергетики (модернизация подстанций и интеграция украинской энергетической системы в европейскую объединенную энергосистему)
  • поддержку малого и среднего предпринимательства;
  • осуществление энергоэффективных мероприятий в общественных зданиях (школы и детские сады);
  • реконструкцию коммунальной инфраструктуры в регионах.

Кроме того, Соглашением предусматривается предоставление в 40 млн евро на безвозмездной и безвозвратной основе - в форме грантов, из которых 30,5 млн евро будут направлены на улучшение системы профессионального образования и усиления местного самоуправления в Украине.

Условия предоставления кредитов правительства ФРГ: срок - 30 лет, в том числе 10 лет льготного периода; процентная ставка - 2% годовых, комиссия за обязательство - 0,25% годовых.

 
ForUm

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