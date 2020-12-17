Делегация Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы намерена принять участие в январской сессии Ассамблеи. Об этом сообщила руководитель постоянной делегации украинского парламента Елизавета Ясько.

«Провели экстренное заседание украинской делегации в ПАСЕ. Представители всех фракций единогласно высказались, что надо ехать на январскую сессию в ПАСЕ», - написала она в Facebook.

Как известно, в ноябре было принято решение, что зимняя сессия ПАСЕ состоится в так называемом гибридном формате.

«На человеческом языке это означает, что делегации, которые могут/хотят работать – едут в Страсбург, остальные делегаций примут участие онлайн», - пояснила нардеп.

Напомним, ранее делегация Верховной Рады отказалась участвовать в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы с 30 сентября по 4 октября.

«Мы приняли решение не подавать полномочия новой украинской делегации на утверждение во время осенней части сессии ПАСЕ с 30 сентября по 4 октября 2019 года. Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины», - сообщала Ясько.