Уровень доверия к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову впервые превысил доверие к президенту Владимиру Зеленскому. 42% украинцев назвали президента Зеленского разочарованием 2020 года.

У Зеленского заявили о начале прямого диалога с представителями микробизнеса.

В Украине по состоянию на 16 декабря зафиксировано 10622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19

Управление по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны Украины подтверждает сведения о возможных злоупотреблений при перевозке тел погибших украинских защитников.

Верховная Рада приняла постановление об отставке Сергея Бессараба с должности министра по делам ветеранов Украины (№4498). В то же время нардепы отложили рассмотрение вопроса об освобождении Романа Абрамовского от должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. Ему могут предложить должность с меньшей нагрузкой.

В Брюсселе состоялось вручение премии Европарламента имени Андрея Сахарова за свободу мысли, которой в этом году удостоена демократическая оппозиция Беларуси.

Канада обнародовала отчет по авиакатастрофе самолета МАУ близ Тегерана, которая произошла в январе этого года.

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

Национальное антикоррупционное бюро в рамках расследования дела «Роттердам+» опубликовало фрагмент состоявшегося ориентировочно в марте-апреле 2020 года разговора топ-менеджера ДТЭК и иностранного лица о женщине-кандидате на должность главы Минэнерго.

Рада ратифицировала Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.