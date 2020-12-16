также в разделеОбщество
В Харькове появилась «Парковка для оленей» 9
Резня в Иршанске: Подозреваемому грозит пожизненное 10
Обвиняемому в убийстве Кирилла Тлявова таки продлили арест 7
Обвинительный акт по Черновол направлен в суд 10
Обвиняемых в наркопреступлениях разрешили арестовывать без залога 12
Минздрав допускает новую вспышку коронавируса после Нового года 9
Из Украины пытались незаконно вывезти запчасти к военным самолетам 8
В Минздраве рассказали, кому грозит повторное заражение COVID 11
Под Киевом обезвредили банду, занимавшуюся грабежами, разбоем и похищением людей 49
Сеть пиццерий подозревают в уклонении от уплаты 75 млн налогов 12
Скандал в Минобороны: Чиновники «зарабатывали» на захоронениях погибших военных 26
НАБУ обнародовало переговоры ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго 41
Чиновникам разрешили работать на госслужбе до 70 лет 46
В США утвердили первого за 12 лет посла в Беларуси 19
В Украине создадут спецфонд для финансирования вакцинации от COVID-19 11
Степанов хочет привязать зарплату медиков к прожиточному минимуму 22
В ГБР подано заявление против Данилова за препятствование законной деятельности Медведчука 18
В Украине – 10622 новых случая COVID-19 21

Уровень доверия к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову впервые превысил доверие к президенту Владимиру Зеленскому. 42% украинцев назвали президента Зеленского разочарованием 2020 года.

У Зеленского заявили о начале прямого диалога с представителями микробизнеса.

В Украине по состоянию на 16 декабря зафиксировано 10622 новых случая коронавирусной болезни COVID-19

Управление по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны Украины подтверждает сведения о возможных злоупотреблений при перевозке тел погибших украинских защитников.

Верховная Рада приняла постановление об отставке Сергея Бессараба с должности министра по делам ветеранов Украины (№4498). В то же время нардепы отложили рассмотрение вопроса об освобождении Романа Абрамовского от должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. Ему могут предложить должность с меньшей нагрузкой.

В Брюсселе состоялось вручение премии Европарламента имени Андрея Сахарова за свободу мысли, которой в этом году удостоена демократическая оппозиция Беларуси.

Канада обнародовала отчет по авиакатастрофе самолета МАУ близ Тегерана, которая произошла в январе этого года.

Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций не поддержал кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

Национальное антикоррупционное бюро в рамках расследования дела «Роттердам+» опубликовало фрагмент состоявшегося ориентировочно в марте-апреле 2020 года разговора топ-менеджера ДТЭК и иностранного лица о женщине-кандидате на должность главы Минэнерго.

Рада ратифицировала Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
6802 грн.
7
Теги