Управление по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны Украины провело предварительную проверку сведений о возможных злоупотреблений при перевозке тел погибших украинских защитников, обнародованных в программе Янины Соколовой. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Установлено, в частности, что «действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок».

«После аудита Управление гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных сил Украины и воинских частей по использованию средств по соответствующей бюджетной программе и завершения служебного расследования будет решаться вопрос юридической ответственности причастных должностных лиц», - заявили в Минобороны.

В начале декабря журналистка Янина Соколова опубликовала видео «Кто и как ворует деньги на захоронениях погибших украинских воинов». По ее данным, чиновники из управления Гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ наживаются на перевозке тел погибших бойцов, закупке гробов и венков по завышенным ценам.

В частности, речь шла о ФЛП Ткачук И.И., который предоставлял услуги Минобороны по завышенной цене.