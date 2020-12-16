также в разделеОбщество
НАБУ обнародовало переговоры ДТЭК о назначении Буславец главой Минэнерго 16
Чиновникам разрешили работать на госслужбе до 70 лет 23
В США утвердили первого за 12 лет посла в Беларуси 17
В Украине создадут спецфонд для финансирования вакцинации от COVID-19 11
Степанов хочет привязать зарплату медиков к прожиточному минимуму 21
В ГБР подано заявление против Данилова за препятствование законной деятельности Медведчука 17
В Украине – 10622 новых случая COVID-19 21
Канада обнародовала свой отчет о катастрофе самолета МАУ в Иране 109
15 декабря. Картина дня 36
Пресс-секретарь СБУ уволилась 29
Укрпочта судится из-за штрафа за несвоевременную доставку пенсий 12
Во Франции забраковали экспресс-тест на COVID-19, распространенный в Украине 36
Уволенный глава Госкосмоса решил судиться за должность 12
Силовики объяснили, почему демонтировали палатки на Майдане 55
Убийство Кирилла Тлявова: У подсудимого истекает мера пресечения, но его не пустили в суд из-за COVID-19 18
На Львовщине бывший военный пытался продать украденные из части радиостанции 27
Более 900 украинок получили звание «Мать-героиня» 21
ГБР официально обвинило Черновол в умышленном убийстве 107

Управление по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны Украины провело предварительную проверку сведений о возможных злоупотреблений при перевозке тел погибших украинских защитников, обнародованных в программе Янины Соколовой. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.  

Установлено, в частности, что «действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок».

«После аудита Управление гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных сил Украины и воинских частей по использованию средств по соответствующей бюджетной программе и завершения служебного расследования будет решаться вопрос юридической ответственности причастных должностных лиц», - заявили в Минобороны.

В начале декабря журналистка Янина Соколова опубликовала видео «Кто и как ворует деньги на захоронениях погибших украинских воинов». По ее данным, чиновники из управления Гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ наживаются на перевозке тел погибших бойцов, закупке гробов и венков по завышенным ценам.

В частности, речь шла о ФЛП Ткачук И.И., который предоставлял услуги Минобороны по завышенной цене.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1903 грн.
0
Теги